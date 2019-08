China droht USA mit Sanktionen bei Kampfjetverkauf an Taiwan

Die USA belegen andere Länder gerne mit Sanktionen, um ihre Ziele durchzusetzen. Jetzt will es China andersherum machen. Es geht um Taiwan, das beiden Grossmächten wichtig ist.

China hat den USA wegen des angekündigten Verkaufs von 66 Kampfflugzeugen des Typs F-16 an Taiwan mit Sanktionen gedroht. China werde alle notwendigen Massnahmen ergreifen, um seine eigenen Interessen zu wahren, «einschliesslich der Verhängung von Sanktionen gegen US-amerikanische Unternehmen, die an Waffenverkäufen nach Taiwan beteiligt sind», erklärte das Aussenministerium in Peking am Mittwoch.