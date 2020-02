Buttigieg bastelt sich einen Sieg

Tatsächlich verfügten die Stäbe der Kandidaten über interne Zahlen aus den meisten Parteibezirken: Ihre Vertreter in den Wahllokalen, wo sich Iowas Demokraten zusammengefunden hatten, telefonierten die Ergebnisse an die Hauptquartiere der Bewerber.

Pete Buttigieg bastelte sich daraus einen Sieg. «Heute Abend ist ein unwahrscheinlicher Traum eine unbestreitbare Realität geworden», erklärte er in seiner Ansprache. Iowa habe «der Nation einen Schock versetzt», nahm Buttigieg den Mund voll.

Danach flog der selbstbewusste Newcomer weiter nach New Hampshire, wo er am Dienstagmorgen um vier landete. Träfe seine Einschätzung zu, hätte also nicht der Favorit Bernie Sanders in Iowa gewonnen und auch nicht die Senatorin Elizabeth Warren, sondern der Ex-Bürgermeister.

Biden erging es nicht gut

Buttigieg mag sich verschätzt haben, Joe Biden aber scheint es tatsächlich nicht gut in Iowa ergangen zu sein. Der ehemalige Vizepräsident hielt eine eher verhaltene Rede, zudem nährte ein scharfer Brief seines Stabs an die Parteioffiziellen von Iowa den Verdacht, Biden sei bei den Parteiversammlungen untergegangen. In dem Schriftstück, verfasst kurz vor Mitternacht, beklagten sich Bidens Anwälte über «Unregelmässigkeiten» bei der Auszählung der Stimmen.