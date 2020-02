Biden verliert den Anschluss

Die TV-Debatte an diesem Freitag ist traditionell eine der wichtigsten im Debatten-Kalender der Demokraten. Direkt nach der Vorwahl in Iowa und kurz vor der zweiten Vorwahl am kommenden Dienstag in New Hampshire, haben die Kandidaten hier Gelegenheit, Siege zu verteidigen oder Niederlagen unbedeutend erscheinen zu lassen.

Die Vorwahlen in Iowa haben zudem immer wieder Überraschungen hervorgebracht. 2012 war es Barack Obama, der hier gewonnen hat. 2016 hat Bernie Sanders nur sehr, sehr knapp hinter Hillary Clinton gelegen. Diesmal ist es Pete Buttigieg, der in Iowa zusammen mit Sanders gewonnen hat – was ihm vor einem Jahr kaum jemand zugetraut hätte.

Iowa hat das Rennen somit plötzlich zu einem zwischen Sanders und Buttigieg gemacht, zu einem Rennen zwischen dem linken Senator aus Vermont und dem jungen Irak-Kriegsveteranen Buttigieg, der bis vor wenigen Wochen noch Bürgermeister von South Bend in Indiana war. Beide haben nach Umfragen beste Chancen auch New Hampshire zu gewinnen. Nur wollen sie sich den Sieg sicher nicht noch einmal teilen müssen. Die TV-Debatte soll ihnen dabei helfen.

Joe Biden hingegen, Vize-Präsident unter Barack Obama und landesweit immer noch der Frontrunner der Demokraten, musste sich mit einem enttäuschenden vierten Platz begnügen. Er muss jetzt aufpassen, dass seine erwartete zweite Niederlage in Folge nicht zu heftig wird, dass Sanders und Buttigieg nicht irgendwann uneinholbar für ihn werden.

Biden hat die schwierigste Aufgabe an diesem Abend. Seine Kampagne verliert langsam aber stetig an Zustimmung. Iowa war ein herber Rückschlag. Darum versucht er hier so aggressiv aufzutreten, wie wohl in keiner anderen Debatte zuvor. Es verfängt nur nicht. Sanders greift er etwas umständlich für seine Idee einer Krankenversicherung für alle an. «Stellen Sie sich vor, sie gehen in den Kongress und sagen, ‹Ich habe hier ein Gesetz. Es soll Krankenversicherung für alle garantieren. Ich weiss nicht, was das kosten wird. Aber das werden wir dann ja sehen.› Wer glauben Sie, wird so einem Gesetz zustimmen?», fragt Biden. Da hat er die Hälfte des Publikums schon verloren.