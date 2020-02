Biden und Bloomberg attackieren Sanders

Sanders' Äusserungen zeigten, dass dieser das «Leiden» vieler Menschen in Kuba und anderen lateinamerikanischen Staaten mit linksgerichteten Regierung nicht verstehe oder dass die «Ideologie» des Senators ihn für die dortigen Verhältnissen «blind» mache, erklärte das Biden-Team. Die Kommentare des Senators seien «schwer beleidigend» für die vor politischer Verfolgung geflüchteten Kubaner in den USA.

«Demokratische Sozialist»

Der frühere Vizepräsident Biden vertritt den pragmatisch-moderaten Flügel der Demokraten. Allerdings hatten die USA zu seiner Amtszeit an der Seite des früheren Präsidenten Barack Obama eine Politik der Öffnung gegenüber dem kommunistisch regierten Kuba betrieben, die in Teilen der kubanischen Gemeinden in den USA auf Ablehnung stiess.

Der selbsternannte «demokratische Sozialist» Sanders hatte am Sonntag in einem Interview des Senders CBS gesagt, er lehne den «autoritären Charakter» des politischen Systems in Kuba zwar ab. Doch sei es «ungerecht», in dem Karibikstaat «alles als schlecht» zu bezeichnen.

Als Beispiel nannte er die Alphabetisierungskampagne nach dem Sieg der kubanischen Revolution von 1958-59. Er fragte, ob dies «eine schlechte Sache» gewesen sei, bloss weil Fidel Castro sie getan habe.

Angriff auch von Bloomberg

Attackiert wurde Sanders daraufhin auch von dem Milliardär Michael Bloomberg, der sich ebenfalls bei den Demokraten um die Kandidatur gegen Präsident Donald Trump bewirbt. Der im Jahr 2016 verstorbene Fidel Castro habe ein «dunkles Erbe» aus Lagern für Zwangsarbeit, Unterdrückung der Religionsfreiheit, Erschiessungskommandos und dem «Mord an tausenden seiner eigenen Leute» hinterlassen, schrieb der frühere Bürgermeister von New York im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Fidel Castro left a dark legacy of forced labor camps, religious repression, widespread poverty, firing squads, and the murder of thousands of his own people.But sure, Bernie, let’s talk about his literacy program. pic.twitter.com/3Xqu435uoA — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) February 24, 2020

«Aber klar, Bernie, lass uns über sein (Castros) Alphabetisierungsprogramm sprechen», fügte Bloomberg sarkastisch hinzu. Allerdings hatte Sanders in dem Interview ausdrücklich die Verfolgung von Regierungskritikern in Kuba verurteilt. Sanders hatte am Wochenende mit einem Sieg bei der Vorwahl im Bundesstaat Nevada seine Favoritenrolle gefestigt. Die nächste Vorwahl der Demokraten findet am Samstag in South Carolina statt.