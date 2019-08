Bauern fahren als Video-Blogger reiche Ernte ein

Nicht jeder, der die Menschheit mit einem eigenen Kanal beim Videoportal Youtube beglückt, kann das von sich sagen. Doch es ist eine andere Besonderheit, die Swift-Cook aus der Masse der Youtuber herausragen lässt: Sie ist Bäuerin.

Dass ausgerechnet Landwirte als Video-Blogger Furore machen, ist auch in den USA ein recht neuer Trend. Allein Swift-Cook, die in einem 500-Einwohner-Dorf in Michigan mit ihrem Mann einen kleinen Hof aufbaut und sich in ihren Filmchen «WT Farm Girl» nennt, kommt auf mittlerweile 41 000 Abonnenten. Darunter sind Freunde, Nachbarn und Kollegen.