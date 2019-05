Ausgerechnet Pelosi stellt sich gegen ein Impeachment Trumps

Nun also wirft die mächtigste Demokratin in der US-Hauptstadt Donald Trump vor, auch er stecke mittendrin in einem «Cover-up». Zu vertuschen versucht Trump nach Ansicht der Demokraten seine Justizbehinderungen, penibel beschrieben im Abschlussbericht von Russland-Sonderermittler Robert Mueller, sowie den Zustand seiner Finanzen, darunter mögliche Geldwäsche sowie angebliche finanzielle Beziehungen zu Russland.

Rund zwei Dutzend Untersuchungen

Gegen den Präsidenten laufen mehr als 20 Untersuchungen im Kongress, er aber mauert. Ob Steuererklärungen, unter Strafandrohung angeforderte Aussagen von Mitarbeitern des Präsidenten oder die Herausgabe von Dokumenten an diverse Ausschüsse: Zäh widersetzt sich das Weisse Haus den Forderungen der Demokraten.

Als Folge mehren sich die Stimmen demokratischer Abgeordneter, die eine Einleitung eines Verfahrens zur Amtsenthebung gegen Trump verlangen. «Es ist Zeit, damit anzufangen», glaubt der Abgeordnete Joaquin Castro stellvertretend für Dutzende seiner Kollegen.

Pelosi freilich will davon nichts wissen: Sie fürchtet, eine Anklageerhebung zum derzeitigen Zeitpunkt werde Trump erlauben, in die Rolle eines Opfers demokratischer Machenschaften zu schlüpfen. Ausserdem litten die legislativen Vorhaben der Partei, wenn sich Politik nur noch um ein Impeachment des Präsidenten drehe. Besonders demokratischen Abgeordneten in «Swing»-Bezirken mit einer grossen Zahl von Wechselwählern sei damit nicht gedient, argumentiert die Sprecherin.

Am Mittwoch musste Pelosi ihre Haltung vor der gesamten demokratischen Fraktion verteidigen. Ihr Argument: Man müsse zuwarten und dabei auf die Gerichte hoffen. Es brauche «kein Impeachment», sondern die Hilfe der Gerichtsbarkeit, assistierte der Abgeordnete Gerry Connolly der Sprecherin.