Auch Honduras will Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen

Nach den USA will auch Honduras Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen. Präsident Juan Orlando Hernández werde am Freitag bei einem Besuch in Israel ein «diplomatisches Büro» in Jerusalem eröffnen, teilte die Regierung in Tegucigalpa am Dienstag mit. «Das ist für mich die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt des Staates Israel», erklärte Hernández.