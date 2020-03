An Biden führt nun bei den Demokraten kein Weg vorbei

Doch als am Dienstag die Resultate aus den Bundesstaaten eintrafen, sass Yang im Studio von CNN und gab eine Wahlempfehlung für Biden ab. Mathematisch sei Biden die Kandidatur kaum mehr zu nehmen, deshalb gelte es jetzt, sich hinter ihn zu stellen: «Wir müssen die Partei zusammenbringen.» Das war ein Appell an Sanders’ Anhänger, die mit Bidens Kandidatur nicht viel anfangen können.

To my friends and supporters who support @berniesanders, I was a Bernie supporter in 2016 and believe he is right in diagnosing much of what has gone wrong in our country. He is an inspiration to me and my entire team. I hope that we can unite to defeat Donald Trump in the Fall.

— Andrew Yang???? (@AndrewYang) March 11, 2020