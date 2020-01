Wo rätselhafte Dinge passieren

Aber jetzt ist Morrow Mitte sechzig, und so viele Schlangen zu versorgen wäre ihm zu mühsam. Stattdessen malt er lieber – naive Ölbilder, die biblische Szenen zeigen, und mit denen er seine Kirche schmückt. «Im Moment habe ich nur noch fünf Schlangen», sagt Morrow. Eine hat er mitgebracht, eine sandbraune Copperhead, die unbeweglich in einer Holzkiste liegt, deren Deckel mit einem kleinen Vorhängeschloss ab­gesperrt ist. Morrow hat den Kasten selbst gebaut, in eine Seite hat er das Wort «Jesus» geschnitzt.

Die Menschen, die die Schlangen anfassen, wollen ihr Leben in die Hand des Herrn geben.

Morrow ist einer der wenigen Pastoren in Amerika, die noch das sogenannte Snake Handling oder Serpent Handling praktizieren, eine geheimnisvolle, mitunter recht gefährliche Tradition, bei der die Gläubigen während des Gottesdiensts giftige Schlangen in den Händen halten. Entstanden ist das Snake Handling vor mehr als hundert Jahren in den Appalachen, einer waldigen, düsteren Bergregion, die sich von Pennsylvania über Virginia und West Virginia, Kentucky, Tennessee und die Carolinas bis nach Alabama zieht. Die Appalachen waren immer schon arm. Aber sie waren auch immer ein Ort voller Mysterien, wo in engen Tälern zwischen ­nebelverhangenen Bergen rätselhafte Dinge passieren.

Pastor Jimmy Morrow, hier mit seiner seine Frau Pam, malt Bilder für seine Kirche, in denen das Wunder der friedlichen Schlangen dargestellt wird. Foto: Hubert Wetzel

Die meisten grossen christlichen Konfessionen in den Vereinigten Staaten halten das Snake Handling für sektiererischen Hokuspokus. Aber in einigen freien, streng gläubigen Pfingstgemeinden wird es bis heute betrieben. Morrows Kirche, die Church of God in Jesus Christ’s Name, steht in Edwina, einem Dorf in Tennessee, das aus kaum mehr als einer Strassenkreuzung und ein paar schiefen Häusern besteht.

Das Snake Handling ist kein heidnisches Ritual, es hat nichts mit der Anbetung oder Beschwörung der Tiere zu tun. Für die Menschen, die die Schlangen anfassen, ist es ein Glaubensbeweis – ein Zeichen, dass sie zu den Seligen gehören, zu denen, die bereit sind, ihr Leben in die Hand des Herrn zu geben.

Eigenwillig und stur

Denn so steht es in der Bibel, und die Bibel nehmen Morrow und die Menschen, die in seine Kirche kommen, wörtlich: «Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese», heisst es im Markus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 17 und 18. «In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wirds ihnen nicht schaden.» Und bei Lukas steht in Kapitel 10, Vers 19: «Seht, ich habe euch Macht gegeben zu treten auf Schlangen und Skorpione, und Macht über alle Gewalt des Feinds; und nichts wird euch schaden.»