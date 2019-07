Wie man einen Präsidenten absetzt

Eine dieser Stimmen gehört Elizabeth Holtzman. Die Harvard-Juristin spielte einst eine wichtige Rolle beim Impeachment gegen US-Präsident Richard Nixon. Sie war 31 Jahre alt, als sie 1972 als bis anhin jüngste Frau in der Geschichte ins Repräsentantenhaus gewählt wurde. In Washington angekommen, wies ihr die Parteiführung gegen ihren Willen einen Sitz im damals eher zweitrangigen Justizausschuss zu. Es schien wie ein Abstellgleis, doch dann brach der Watergate-Skandal los. Und es war der Justizausschuss, der schliesslich 1974 für Nixons Impeachment stimmte – und ihn unter anderem wegen Justizbehinderung anklagte. Um seiner Absetzung zu entgehen, trat Nixon kurz darauf zurück.

Ein rein politischer Akt

Heute ist Holtzman 77 Jahre alt. Politische Ämter übt sie keine mehr aus, aber als Anwältin arbeitet sie noch immer – und sie mischt sich regelmässig in die aktuelle Debatte ein. Was für Nixon gegolten habe, sei auch für Trump wahr, sagt sie am Telefon aus ihrer Kanzlei in New York: «Er ist eine Gefahr für unsere Demokratie. Für genau solche Präsidenten haben sich unsere Gründerväter einst das Impeachment-Verfahren ausgedacht.» Holtzman hat ein Buch geschrieben über die Watergate-Affäre und über die Gründe, die zu der Entscheidung gegen Nixon im Justizausschuss führten – es ist eine Art Gebrauchsanweisung für ein Impeachment gegen den jetzigen Präsidenten.

Für Holtzman ist klar, dass Trumps Verhalten genügend Material für eine Anklage liefert.

Es gebe in der Öffentlichkeit einige grosse Irrtümer, was ein Impeachment angehe, sagt Holtzman. Irrtum Nummer eins: Ein Präsident müsse erst ein Verbrechen im strafrechtlichen Sinn begehen, damit der Kongress ein Amtsenthebungsverfahren einleiten könne. «Das ist falsch», sagt Holtzman. Tatsächlich hat ein Impeachment nichts mit einem Gerichtsprozess zu tun, sondern ist ein rein politischer Akt. Das Repräsentantenhaus, in dem zurzeit die Demokraten die Mehrheit haben, übernimmt dabei die Funktion eines Anklägers, der das Verfahren einleitet. Danach entscheidet der derzeit von den Republikanern kontrollierte Senat darüber, ob es zu einer Verurteilung kommt. Auch die in der Verfassung als «schwere Verbrechen und Vergehen» bezeichneten Impeachment-Gründe sind politischer Natur. Und für Holtzman ist klar, dass Trumps Verhalten genügend Material für eine Anklage liefert.

Die Justiz behindert?

Zuvorderst steht für sie Trumps Umgang mit der Russland-Untersuchung: «Er hat die Aufklärung der Justiz behindert, indem er den Sonderermittler zu entlassen versuchte. Und er beeinflusste Muellers Zeugen, indem er ihnen eine Begnadigung in Aussicht stellte. Er ging damit gleich vor wie damals Nixon.» In Muellers Bericht könne dies jeder nachlesen. Da sei aber auch der Verstoss Trumps gegen die Antikorruptionsklausel in der Verfassung, die er mit seinen Hotels und Auslandsgeschäften unterlaufe. Und da sei die Politik der Familientrennung an der Grenze, die ein Angriff auf die Rechte der betroffenen Kinder und Eltern sei. «Alle diese Dinge zeigen, dass er glaubt, er stehe über dem Gesetz.»

Irrtum Nummer zwei laut Holtzman: Ein Impeachment ist chancenlos, weil die Republikaner im Senat Trump ohnehin freisprechen werden. So argumentiert auch die Führung der Demokraten: Wenn nicht wenigstens bei der Eröffnung eines Verfahrens ein gewisses Mass an überparteilicher Unterstützung bestehe, sei alles zwecklos, sagt Pelosi. Diese Logik übersehe, dass auch Nixon lange auf den Rückhalt seiner Partei habe zählen können, sagt Holtzman: «Im Rückblick sieht es so aus, als sei sein Rücktritt unvermeidlich gewesen, aber damals wusste niemand, wohin die Untersuchungen im Kongress führen würden.»