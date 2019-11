Wie es um das Impeachment steht

Drei der acht wurden von den Republikanern auf die Liste gesetzt, sie sollen Trump entlasten. Die anderen stehen bereits vor ihrer öffentlichen Aussage in der Twitter-Schusslinie des US-Präsidenten. So etwa Jennifer Williams, eine Beraterin von Vizepräsident Mike Pence, zuständig für europäische und russische Angelegenheiten. Williams hatte das Telefonat zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski mitgehört – jenes Gespräch, welches zur Ukraine-Affäre und dem Amtsenthebungsverfahren führte.

Williams nannte das Telefonat vor dem Geheimdienstausschuss bereits «ungewöhnlich» und «unangemessen», wie die Mitschrift ihrer Befragung zeigt. Nun wird sie als nächste Zeugin öffentlich Auskunft geben, am Dienstagmorgen in Washington (15 Uhr MEZ). Trump hat sie deswegen bereits am Sonntag auf Twitter angegriffen und nannte sie dabei eine «Never Trumper», also eine Person, die nicht mit der Politik des Präsidenten einverstanden ist.

Tell Jennifer Williams, whoever that is, to read BOTH transcripts of the presidential calls, & see the just released ststement from Ukraine. Then she should meet with the other Never Trumpers, who I don’t know & mostly never even heard of, & work out a better presidential attack!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019