Whistleblower erhebt schwere Vorwürfe gegen Weisses Haus

Ein Anhang zu dem Dokument, ursprünglich als «Top Secret» eingestuft, ist in Teilen weiter geschwärzt. Der Beschwerdeführer wirft Trump vor, die Macht seines Amtes für persönliche Zwecke missbraucht zu haben. Trump habe versucht, die Ukraine und deren neu gewählten Präsidenten Wolodimir Selenski dazu zu bewegen, zu seinen Gunsten in die Präsidentenwahl im Jahr 2020 einzugreifen.

Während das Dokument keine wesentlichen neuen Erkenntnisse zu dem umstrittenen Telefonat zwischen Trump und Selenski enthält, beschreibt der Autor ausführlich, wie das Weisse Haus versucht habe, die Dokumentation des Gesprächs entgegen der üblichen Vorschriften geheim zu halten.

In den Tagen nach dem Anruf habe er von mehreren Regierungsmitarbeitern erfahren, dass hochrangige Mitarbeiter des Weissen Hauses eingegriffen hätten, um alle Aufzeichnungen zu dem Anruf, vor allem eine wörtliche Mitschrift, wie sie üblicherweise angefertigt werde, unter Verschluss zu nehmen. «Diese Reihe von Handlungen machten mir deutlich, dass Mitarbeiter des Weissen Hauses die Schwere dessen bewusst war, was sich in dem Anruf zugetragen hatte.»

Der Beschwerdeführer gibt an, von Mitarbeitern des Weissen Hauses erfahren zu haben, dass sie von Juristen im Weissen Haus angewiesen worden seien, die elektronische Abschrift aus dem Computersystem zu entfernen, in dem sie üblicherweise gespeichert werden würde. Stattdessen sei das Dokument in ein System geladen worden, in dem normalerweise als besonders sensibel eingestufte Informationen gespeichert werden.