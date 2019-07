Wer verhält sich hier wirklich rassistisch?

Die eine Lesart, die geht so: Es gibt in den USA vier demokratische Kongressabgeordnete mit Migrations­hintergrund, von Verbündeten liebevoll «Squad» getauft, die Truppe, bestehend aus Alexandria Ocasio-­Cortez (AOC), Rashida Tlaib, Ilhan Omar und Ayanna Pressley. Die «Squad» wehrt sich gegen Präsident Donald Trump – nicht erst, seit dieser das Quartett dazu aufgefordert hatte, sie könnten doch in ihre Herkunftsländer zurückgehen, wenn es ihnen in den USA nicht passe. Für die Truppe ist Trump ein Rassist, ein Faschist auch, sie wollen sein Albtraum sein, wie öffentlich wiederholt betont wird. Das gibt Sonderapplaus vom links­liberalen Justemilieu. Auch die deutschsprachige Berichterstattung hält locker mit: Meist überkommt einem nach der Lektüre das Gefühl, es handle sich um Heldinnen, da sie die Auserwählten seien, die den unmöglichen Herrscher stürzen könnten. Halleluja!