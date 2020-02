Wer kann Bernie Sanders stoppen?

Daran gemessen aber ist der zweite Platz in Nevada eine weitere Niederlage. Zu gross ist der Abstand auf Sanders, als dass sich daraus eine Comeback-Momentum für den Mann erzeugen liesse, der bis New Hampshire über ein Jahr lang die nationalen Umfragen souverän angeführt hatte.

Die überraschend klaren Niederlagen in Iowa und New Hampshire, sie haben das Vertrauen der schwarzen Wähler in Biden offenbar so stark erschüttert, dass viele zu Sanders übergelaufen sind. South Carolina ist jetzt Bidens Brandmauer. Wenn die einstürzt, wenn er dort nicht klar und überzeugend gewinnt, dann dürften die Tage seiner Präsidentschaftskampagne gezählt sein.

In Nevada hat Sanders unter Beweis gestellt, dass er Minderheiten ansprechen kann.

Nach einem Sieg Bidens sieht es aber nicht aus. Umfragen sehen ihn und Sanders dort mit 23,4 Prozent zu 21 Prozent fast gleichauf. Noch Ende Januar hatte Biden hier mit 20 Prozentpunkten vor Sanders geführt.

Noch ist es früh in diesem Präsidentschaftswahljahr. Nevada ist erst der dritte Bundesstaat, in dem Vorwahlen abgehalten werden. Aber nach dem Super Tuesday am 3. März werden bereits über 40 Prozent der Delegiertenstimmen für den Parteitag der Demokraten im Juli vergeben sein. Ende März dann bereits über 60 Prozent. Es geht in den kommenden fünf Wochen also Schlag auf Schlag. Und Sanders hat dafür jetzt die mit Abstand beste Ausgangsposition.

In Nevada hat Sanders unter Beweis gestellt, dass er Minderheiten ansprechen kann. Vor allem unter Latinos erhält er grosse Unterstützung. Aber auch unter schwarzen Wählern. Sanders sagt, er sei dabei, eine neue Koalition über alle gesellschaftliche Gruppen hinweg zu bilden. Er hat damit in Nevada geschafft, was Biden bisher nur versprochen hat. Schwarze Wähler in South Carolina werden das sicher zur Kenntnis nehmen. Am Ende haben nämlich auch sie nur ein Ziel: Einen Kandidaten ins Rennen zu schicken, der Donald Trump schlagen kann. Und wenn das Sanders ist, dann ist es eben Sanders.

Für Pete Buttigieg, den Überraschungskandidaten von Iowa und New Hampshire, war in Nevada nicht viel zu holen. Ein anständiger dritter Platz mit 14,5 Prozent. Ob er damit überhaupt eine Delegiertenstimme mit nach Hause nehmen kann, ist bis zur Stunde unklar.