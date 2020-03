Wem Buttigiegs Rückzug nützt

Das ist die erste Folge der Entscheidung von Pete Buttigieg, seine Präsidentschaftskandidatur aufzugeben. Am Sonntagmorgen hatte der 38-jährige Demokrat noch mit dem früheren Präsidenten Jimmy Carter gefrühstückt. Wenige Stunden später sass er bereits im Flugzeug in seine Heimatstadt South Bend in Indiana, wo er das Ende seiner Bewerbung verkündete. Er sehe für sich keinen Weg mehr, wie er die demokratische Nominierung gewinnen könnte, sagte er. Er werde in den kommenden Monaten alles dafür tun, dass ein Demokrat ins Weisse Haus einziehen werde, und er werde sich darum bemühen, die Partei zu einen.

Von Buttigiegs Rückzug könnte der frühere Vizepräsident Joe Biden profitieren, der nach seinem Sieg in South Carolina neuen Schwung erhalten hat.

Das Ende einer Präsidentschaftskandidatur ist normalerweise der Moment, an dem die Kommentatoren rasch mit kritischen bis vernichtenden Bilanzen zur Stelle sind. Nicht so bei Buttigieg: Er erntete für seinen Schritt und für seine Kampagne viel Lob. Und er hat ja auch tatsächlich einiges erreicht: Noch vor einem Jahr hatten nicht einmal viele Insider in Washington seinen Namen gekannt, geschweige denn aussprechen können. Trotzdem gelang es dem früheren Bürgermeister aus der Provinz, die erste Vorwahl in Iowa zu gewinnen, er holte sich den zweiten Platz in New Hampshire, und er tat all dies als erster schwuler Präsidentschaftsbewerber, der einen Generationenwandel versprach.

Buttigiegs Problem war jedoch, dass er zwar bei gut ausgebildeten weissen Demokraten Stimmen holte, nicht aber bei den Minderheiten, die in der Partei eine wichtige Rolle spielen. Die Vorwahl in South Carolina am Wochenende zeigte in aller Deutlichkeit, dass seine Unterstützung bei den Afroamerikanern minimal blieb. Buttigieg kam offenbar zum Schluss, dass sich daran auch bei den heutigen Super-Tuesday-Vorwahlen in 14 Bundesstaaten nichts ändern würde.

Die zweite Folge von Buttigiegs Entscheidung ist, dass sie ein bisschen mehr Klarheit in den demokratischen Vorwahlkampf bringt – aber nur ein bisschen. Der linke Senator Bernie Sanders dürfte auch nach dem Super Tuesday mit den meisten Delegierten dastehen. Doch von Buttigiegs Rückzug könnte der frühere Vizepräsident Joe Biden profitieren, der nach seinem Sieg in South Carolina neuen Schwung erhalten hat. Das ist zumindest die Hoffnung vieler moderater Demokraten, die einen Sieg von Sanders verhindern wollen. Sie rechnen damit, dass zumindest ein Teil von Buttigiegs Wählern zu Biden wechselt. In den nationalen Umfragen gaben zuletzt 11 Prozent der Demokraten an, Buttigieg wählen zu wollen.

Die Sanders-Gegner hoffen darauf, dass Mike Bloomberg, Elizabeth Warren und Amy Klobuchar noch eine Weile im Rennen verbleiben.

Fraglich ist jedoch, wie stark der Effekt solcher Wechselwähler ist. Zum einen haben viele Buttigieg-Anhänger in den Super-Tuesday-Staaten ihre Stimme schon frühzeitig abgegeben. Zum anderen zeigt eine Umfrage, dass Buttigiegs Unterstützer als zweite Wahl mindestens so häufig Sanders angeben wie Biden, Bloomberg oder die Senatorin Elizabeth Warren. Vielleicht ändert sich das, wenn Buttigieg selbst eine direkte Wahlempfehlung für Biden abgibt. Am Sonntagabend soll er laut Medienberichten sowohl mit Biden wie auch mit dem früheren Präsidenten Barack Obama telefoniert haben. In seiner Rede sagte er bloss, dass die Demokraten eine «breit abgestützte Agenda» bräuchten statt einer, «die sich in Ideologie verliert» – was man als Kritik an Sanders lesen kann.