Was die heutige US-Vorwahl so wichtig macht

Der kleine Junge hat keine Lust, Elizabeth Warren zu treffen. Er sitzt in der Turnhalle der West High School in Iowa City und spielt auf dem Handy seiner Mutter ein Spiel, bei dem Züge Autos überfahren. Was kümmert ihn da diese Frau, von der die Wahlkampfmitarbeiterin behauptet, sie sei die «nächste Präsidentin»? Also wird ein kleines Mädchen ausgewählt, um hinter die Bühne zu gehen und dort Senatorin Warren zu begrüssen.