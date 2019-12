Was Trump von anderen Präsidenten unterscheidet

Loyaliltät zum Schöpfer

Trump aus dem Amt zu entfernen, sei «keine Frage parteilicher Loyalitäten, sondern bezeugt Loyalität zum Schöpfer der Zehn Gebote», schrieb Chefredaktor Mark Galli. Und: «Wir glauben, dass die Impeachment-Anhörungen im Gegensatz ur Untersuchung des Russland-Sonderermittlers Robert Mueller absolut verdeutlicht haben, dass Präsident Trump seine Autorität für persönliche Ziele missbraucht und seinen Eid auf die Verfassung verletzt hat».

Das Anklageverfahren habe Trumps «charakterliche Mängel für alle sichtbar gemacht», so Galli weiter. «Keine der positiven Errungenschaften dieses Präsidenten kann die moralische und politische Gefahr aufwiegen, die uns von einem Führer mit derart krass unmoralischen Charakter droht». Dass Trump daraufhin explodierte, versteht sich. Am Sonntag aber schob Mark Galli in einem TV-Interview nach: Wegen seines Charakters sei Donald Trump «untauglich für sein Amt».

Darin liegt die Tragik dieser Präsidentschaft: Was hätte sein können – und was geworden ist. Jetzt muss befürchtet werden, dass Trump nach einem Freispruch vor dem Senat erst recht in seine schlimmsten Gewohnheiten verfallen wird. 2020 könnte in Washington deshalb zum schmutzigsten politischen Jahr der neueren amerikanischen Geschichte werden.