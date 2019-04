Warum wird nicht der vollständige Mueller-Bericht veröffentlicht?

Die Demokraten sagen, dass eine Grand Jury auf Antrag und unter bestimmten Bedingungen die Akten freigeben kann. Barr jedoch hat erklärt, er habe zunächst nicht vor, um eine Freigabe zu bitten.

Was können die Demokraten tun, um den vollständigen Bericht zu bekommen?

Mit ihrer Mehrheit in den entscheidenden Ausschüssen im Repräsentantenhaus können sie den Bericht formell «vorladen». Der dortige Justizausschuss hat seinen Vorsitzenden Jerrold Nadler bereits autorisiert, so eine rechtlich bindende Vorladung auszusprechen. Die Vorladung ist die schärfste Waffe, die die Demokraten in ihrem Arsenal haben. Allerdings lässt sie sich nicht beliebig einsetzen.

Weigert sich etwa Barr weiterhin, den Mueller-Bericht für den Kongress freizugeben, müsste Nadler vor Gericht ziehen. Das kostet Zeit und frisst Ressourcen. Die Demokraten könnten sich bald schon gezwungen sehen, auch Trumps Steuerklärungen per Vorladung anzufordern, deren Herausgabe das Finanzministerium gerade zu verschleppen versucht. Auch dieser Streit wird wohl vor Gericht landen. Erfahrungsgemäss sind mehr als zwei oder drei solcher Vorladungsverfahren in einer Legislaturperiode von nur zwei Jahren kaum zu bewältigen.

Eine weitere Variante ist, dass zumindest die Geheimdienstausschüsse im Kongress vollständigen Einblick in alle Mueller-Akten bekommen. Sie könnten sich etwa auf den Patriot Act berufen, der ihnen praktisch unbegrenzten Zugang zu Informationen der Auslandsgeheimdienste garantiert. Da vieles in den Mueller-Ermittlungen den russischen Staat betrifft, könnte das eine Brücke zum vollständigen Mueller-Bericht sein, schreibt Vicki Divoll in der «New York Times». Divoll war von 2001 bis 2003 juristischer Beraterin des Geheimdienstausschusses im Senat.

Der Haken an der Sache: Der Mueller-Bericht würde mit ziemlicher Sicherheit nicht öffentlich werden. Die US-Bürger könnten sich also kein eigenen Bild vom Inhalt machen.

Die Demokraten könnten doch auch einfach Sonderermittler Robert Mueller zu einer Anhörung vorladen, oder?

Ja, es ist nur zweifelhaft, ob das viel bringt. Mueller müsste dafür eine Aussagegenehmigung des Justizministeriums einholen. Und die wird an Bedingungen geknüpft sein. Mit dem wahrscheinlichen Ergebnis, dass Mueller vor dem Kongress nicht mehr sagen darf, als in der Zusammenfassung von Barr oder dem überarbeiteten Bericht steht. Ähnliches dürfte zu erwarten sein, wenn Barr selbst vorgeladen wird, über den Mueller-Bericht zu sprechen.