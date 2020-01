Warren greift an, Bloomberg pumpt Millionen in den Wahlkampf

Kritik an der Tötung Soleimanis

Ansonsten war die gestrige Debatte, die mit noch sechs Bewerbern die bisher kleinste Runde war, geprägt von einer längeren Diskussion über die Rolle der USA in der Welt – ein Thema, das in früheren Debatten nur am Rande vorgekommen war. Dabei zeigte sich, dass sich alle Kandidaten auf der Bühne grundsätzlich einig waren, die Zahl der US-Truppen in Nahost zu reduzieren und im Fall von Afghanistan alle Soldaten abzuziehen. Mehrfach wurde zudem Kritik an der Tötung des iranischen Generals Qassim Soleimani durch die USA laut, die das Risiko eines Kriegs mit Iran erhöht habe. Alle Demokraten versprachen auch, im Fall eines Wahlsiegs die Zusammenarbeit mit den traditionellen Verbündeten Amerikas zu suchen, die unter Trump gelitten habe – gerade, wenn es um die Eindämmung Irans gehe.

Auf der Bühne fehlte allerdings jener Kandidat, der in den vergangenen Tagen am meisten zu reden gab hatte, obwohl er sich für die Debatte nicht qualifiziert hatte. Michael Bloomberg, der frühere Bürgermeister von New York, ist erst spät in den Präsidentschaftswahlkampf eingestiegen. Er tut das explizit, um einen Sieg von Sanders oder Warren zu verhindern, die er für zu links hält. Und er tut das mit einer ungewöhnlichen Strategie. Bloomberg tritt in den ersten vier Vorwahlstaaten gar nicht erst an, sondern stellt sich erst am Super Tuesday zur Wahl. An diesem Tag Anfang März halten mehr als ein Dutzend Bundesstaaten ihre Vorwahl ab. Mit klassischen Wahlkampfauftritten hielt er sich allerdings auch dort bisher eher zurück.

Bloombergs Geldschwemme

Den späten Einstieg ins Rennen kompensiert der schwerreiche Unternehmer (Vermögen: 51 Milliarden Dollar) dafür mit einer Geldschwemme, die selbst für amerikanische Verhältnisse beispiellos ist. Nach einer Zählung der Beratungsfirma Advertising Analytics hat Bloomberg in nur 54 Tagen mehr als 220 Millionen Dollar für politische Werbung aufgeworfen, mehr als zehnmal so viel wie Sanders, Buttigieg, Warren und Biden. Alleine beim kommenden Super-Bowl-Finale gibt Bloomberg zehn Millionen Dollar für einen Werbespot aus. Gegenüber der «New York Times» deutete er an, dass bereit sei, im Verlauf des gesamten Wahlkampfs bis zu einer Milliarde Dollar einzusetzen. Mit solchen Summen, das ist Bloombergs Wette, lassen sich die herkömmlichen Gesetze eines Wahlkampfs aushebeln.

Das Geld will er auch dann ausgeben, wenn er selbst letztlich gar nicht die Nomination der Demokraten gewinnt. Um Trump zu schlagen, werde er jeden Herausforderer der Demokraten unterstützen, sagte Bloombergs Wahlkampfchef diese Woche – egal, um wen es sich am Schluss handle. Am Fernsehen war Bloomberg am Dienstag jedenfalls trotzdem zu sehen: Er ging als Gast zum Late-Night-Talker Stephen Colbert.