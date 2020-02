Vor ihm zittert das Establishment der Demokraten

Dennoch warnen Vertreter des Establishments vor einer Wiederholung der Katastrophe von 1972, als der linke Senator und Vietnam-Kriegsgegner George McGovern bei der Präsidentschaftswahl gegen Richard Nixon unterging. McGovern verlor 49 der 50 Staaten an Nixon, er siegte lediglich in Massachusetts. Die Demokratische Partei aber hat sich seitdem nach links bewegt, und nicht einmal Bernie Sanders schlägt innerhalb der Partei ein Ausmass an Feindseligkeit entgegen, mit der McGovern konfrontiert wurde.

Sanders-Kandidatur kaum noch zu verhindern

Was immer gegen den demokratischen Sozialisten vorgebracht wird: Viel Zeit bleibt seinen innerparteilichen Gegnern nicht mehr. Nach Mike Bloombergs blamablem Auftritt bei der Kandidatendebatte in der vergangenen Woche in Nevada ruhen ihre Hoffnungen nun wieder vermehrt auf Joe Biden. Nicht nur aber muss der Ex-Vizepräsident am Samstag in South Carolina endlich eine Vorwahl gewinnen, es müssten zudem moderate Kandidaten wie Pete Buttigieg und Amy Klobuchar das Feld räumen, um eine weitere Zersplitterung des Votums in der politischen Mitte zu verhindern.

Andernfalls könnte eine Sanders-Kandidatur wahrscheinlich nur noch auf dem Parteitag im Juli in Milwaukee verhindert werden. Das aber würde die Demokraten spalten: Wohl kaum nähmen es die Anhänger von Bernie Sanders hin, wenn ihrem Helden die Präsidentschaftskandidatur trotz einer Mehrheit der Delegiertenstimmen verwehrt würde.