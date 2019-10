Unmöglich? Nicht für Bergsteiger

Sechs Meter senkrecht in die Höhe

Donald Trump hat schon einige Dinge gesagt, die nicht gestimmt haben – nun geht es um eines seiner zentralen Wahlversprechen. Er hat im Februar den nationalen Notstand ausgerufen, das Verteidigungsministerium soll 6,1 Milliarden Dollar umverteilen, damit etwa 475 Kilometer Mauer gebaut werden können.

Die Nachbildung, die Weber gebaut hat, sieht aus wie ein rostiger, in den Boden gesteckter Grobkamm und ist, so wie die echte Mauer, sechs Meter hoch. An manchen Abschnitten soll Trumps Mauer zwar sogar zehn Meter in die Höhe ragen, allerdings lediglich durch die Verlängerung der Säulen, die massive Platte, die am oberen Ende der Säulen aufmontiert ist, hat stets dieselbe Grösse.

Eine Achtjährige hats geschafft

Die acht Jahre alte Lucy Hancock hat die nachgebildete Konstruktion bereits am Mittwoch bezwungen: In weniger als einer Minute stand sie ganz oben. Sie kletterte jedoch seitlich an der Platte vorbei, das dürfte bei der echten Mauer nicht möglich sein.