Und dann zerreisst Pelosi Trumps Rede

Sehr langsam betritt Trump das Podium, sonnt sich im Applaus seiner republikanischen Parteifreunde, übergibt dann – wie es das Protokoll verlangt – Mappen mit seiner Rede an den Vize-Präsidenten Mike Pence in seiner Rolle als Vorsitzender des Senates. Und auch an Nancy Pelosi. Sie nimmt die Mappe entgegen, reicht ihm selbstredend die Hand. Trump schaut ihr nur für einen Wimpernschlag in die Augen, mit einem Blick, in den er seine fiesesten Gedanken gelegt haben muss, so finster schaut er drein.

Sonst nichts. Kein Handschlag. Kein Anstand. Er dreht sich einfach zum Plenum und beginnt seine Rede. Pelosi hat ihren Angela-Merkel-Moment mit Trump. Sie wird sich 80 Minuten später rächen. Auf ihre Art.

As President Trump took his place for his State of the Union address, House Speaker Nancy Pelosi extended her hand to greet the President, and he left her hanging #sotuhttps://t.co/IBWVC55Llppic.twitter.com/5K16VhsuQn — CNN Politics (@CNNPolitics) February 5, 2020

Mit erkennbarer Wut im Bauch versucht Trump die Frau, die ihn mit einem Impeachment-Verfahren aus dem Amt hebeln will, einfach wegzuignorieren. Es ist vermutlich das erste Aufeinandertreffen der beiden seit Oktober, seit Pelosi das Impeachment-Verfahren in ihrer Kammer angeschoben hat. Und Trump nimmt ihr das offenkundig persönlich übel. Der Ton für diese State of the Union ist damit gesetzt.

Gute Umfragewerte für Trump

Dabei sind die Voraussetzungen diesmal besser als je zuvor für Trump. Der Wirtschaft geht es relativ gut, die Arbeitslosigkeit ist niedrig, der Versuch der Demokraten, ihn mit einem Impeachment aus dem Amt zu hebeln, wird an diesem Mittwoch erwartungsgemäss im Senat scheitern. Just am Tag der State of the Union veröffentlichte das anerkannte Umfrageinstitut Gallup einen Rekordwert für Trump: Auf 49 Prozent taxierte es die allgemeine Zufriedenheit im Land mit dem Präsidenten. So hoch war der Wert für Trump noch nie.