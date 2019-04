US-Elitesoldat soll Schulmädchen erschossen haben

Nach seiner Rückkehr in die USA erhielt er für seine Verdienste im Krieg einen Orden. Doch ab Mai wird Gallagher vor einem Militärgericht der Prozess gemacht.

In einem internen 439-seitigen Untersuchungsbericht der US-Marine, der der «New York Times» vorliegt, seien die grausamen Verbrechen des hochdekorierten Soldaten detailliert geschildert.

Die Zeitung schreibt von einem Wunder, dass der Fall überhaupt justiziabel wurde. So hätten hochrangige US-Militärs Gallaghers Kriegsverbrechen vertuschen wollen, um dem Ansehen der besten Militäreinheit der USA nicht zu schaden, vermutet die «New York Times». Dass das Thema letztlich doch an die Öffentlichkeit gelangte, sei einzig der Hartnäckigkeit einiger Navy Seals zu verdanken, die mit Gallagher im Irak gedient haben.

Seit Mai 2018 sitzt Gallagher in Untersuchungshaft. Im November wurde er wegen vorsätzlichen Mordes und schwerer Körperverletzung angeklagt. Der Fall ramponiert nicht nur den Ruf der besten US-Militäreinheit, sondern ist auch zu einem Politikum geworden. Einige halten Gallagher trotz der Vorwürfe für einen Kriegshelden, der zu Unrecht auf der Anklagebank sitzt. In den sozialen Medien setzen sich Angehörigen, US-Soldaten und konservative Politiker für seine Freilassung ein. Es werden sogar T-Shirts und Caps mit der Aufschrift «Free Eddie» verkauft.

(Quelle: Facebook/Free Eddie Gallagher – Navy Seal Chief)

Mehrere Republikaner haben öffentlich die Freilassung Gallaghers gefordert. Und auch US-Präsident Donald Trump schaltete sich ein. Auf Twitter teilte Trump mit, dass er Gallaghers Haftbedingungen erleichtert habe. So soll er aus einer Einzelzelle in eine bessere Unterkunft verlegt worden sein.

In honor of his past service to our Country, Navy Seal #EddieGallagher will soon be moved to less restrictive confinement while he awaits his day in court. Process should move quickly! @foxandfriends@RepRalphNorman

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30. März 2019