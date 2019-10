US-Demokratin von Ehemann zu Fall gebracht

Unterschiedliche Interpretation

Die offen bisexuell lebende Politikerin wies den Vorwurf zurück. Sie räumte aber ein, gemeinsam mit ihrem Ehemann eine sexuelle Dreierbeziehung mit einer Mitarbeiterin ihres Wahlkampfteams gehabt zu haben. Dies wäre kein Verstoss gegen die Regeln des Repräsentantenhauses, weil Hill zu diesem Zeitpunkt keine Abgeordnete war.

Der Fall war durch Berichte der konservativen Nachrichtenseite «RedState» und der britischen Boulevardzeitung «Daily Mail» publik geworden. Veröffentlicht wurden auch Nacktbilder der aufstrebenden Jung-Demokratin. Hill schaltete deswegen die Polizei ein: Die Veröffentlichung intimer Bilder ist in Washington ohne die Zustimmung des Betroffenen verboten.

In ihrem auf Facebook veröffentlichten Video sagte die 32-Jährige, ihre Erfahrungen sollten nicht junge Frauen davon abhalten, in die Politik zu gehen. Zugleich dürfe ihr Fall nicht von der Untersuchung gegen US-Präsident Donald Trump in der Ukraine-Affäre ablenken.

Die 32-jährige US-Demokratin Katie Hill stammt aus Santa Clarita im Süden Kaliforniens. Bild: Keystone/J. Scott Applewhite