US-Demokraten kritisieren Trumps Treffen mit Kim

Diktatoren «verhätscheln»

Der Republikaner Trump hatte Kim am Sonntag in der entmilitarisierten Zone zwischen Süd- und Nordkorea getroffen. Als erster US-Präsident der Geschichte betrat er dann nordkoreanischen Boden. Er hatte Kim das Treffen am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka überraschend via Twitter angeboten.

Indem er Diktatoren «verhätschelt», schade Trump der nationalen Sicherheit der USA und schwäche die Stellung des Landes auf der Weltbühne, erklärte ein Sprecher von Bidens Wahlkampfteam. Trump habe dem nordkoreanischen Machthaber bereits zahlreiche Zugeständnisse gemacht und dabei kaum etwas erreicht.

In den Atomverhandlungen zwischen beiden Ländern herrschte zuletzt Stillstand. Nachdem Kim in einem ersten Treffen mit dem US-Präsidenten in Singapur einer Denuklearisierung grundsätzlich zugestimmt hatte, war ein zweites Gipfeltreffen in Hanoi im Februar ohne Ergebnis abgebrochen worden.

Sanders: Keine schlechte Idee

Aus den Reihen der Opposition kam allerdings auch verhaltener Zuspruch für Trumps Vorgehen: Bernie Sanders, ebenfalls ein aussichtsreicher Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten, sagte, er habe «kein Problem» mit dem Treffen. «Sich mit unseren Gegnern an einen Tisch zu setzen ist keine schlechte Idee», sagte Sanders im Fernsehsender ABC.