USA und Katar schliessen Milliarden-Verträge ab

Die Verträge wurden während eines Besuchs des Emirs von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, im Weissen Haus in Washington unterzeichnet. Die Chemie-Anlage soll 2024 in Betrieb gehen und zwei Millionen Tonnen Ethylen pro Jahr produzieren.

Das katarische Verteidigungsministerium will zudem Nasams- und Patriot-Raketensysteme des US-Rüstungskonzerns Raytheon kaufen. Nähere Details wurden nicht genannt. Darüber hinaus unterzeichnete die Fluggesellschaft Qatar Airways einen Vertrag über fünf Boeing-777-Flugzeuge.

Wichtiger Verbündeter Washingtons

US-Präsident Donald Trump und Scheich Tamim bekräftigten ihren Willen, «die strategische Zusammenarbeit» beider Länder «auf hohem Niveau voranzutreiben», wie die katarische Nachrichtenagentur QNA aus einer gemeinsamen Mitteilung beider Regierungen zitierte.

In Katar befindet sich der grösste Militärstützpunkt der USA im Nahen Osten. Das Emirat ist ein wichtiger Verbündeter Washingtons in der Region. Die US-Regierung unterhält weiterhin gute Beziehungen zu dem Emirat, das wegen seiner Regionalpolitik von Saudiarabien und dessen Verbündeten in der Region angefeindet wird.