USA setzen die Schweiz wieder auf die Beobachtungsliste

Seit 2015 nehmen die USA Länder unter die Lupe, die ihrer Ansicht nach zu hohe Überschüsse in der Leistungsbilanz und der Handelsbilanz ausweisen. Ferner gelten Interventionen der Notenbank am Devisenmarkt als Kriterium dafür, dass die USA ein Land auf die Liste der unter Beobachtung stehenden Staaten setzen.

Hohe Überschüsse

Der Handelsüberschuss der Schweiz mit den USA habe in den vier Quartalen bis Ende Juni 2019 total 21,8 Milliarden Dollar betragen, teilte das US-Finanzministerium am Dienstag mit. Die Schweiz habe zudem einen hohen Leistungsbilanzüberschuss, der in der gleichen Periode 10,7 Prozent des Bruttoinlandproduktes (BIP) betragen habe.

Bereits im Zeitraum Oktober 2016 bis Oktober 2018 hatten die USA die Schweiz auf die Beobachtungsliste gesetzt. Ins Auge gestochen seien dabei der hohe Überschuss in der Leistungsbilanz und die einseitigen Interventionen der Nationalbank am Devisenmarkt. Das US-Treasury werde die weitere Entwicklung genau beobachten.

SNB im Visier

Mit Argusaugen verfolgt das US-Finanzdepartement auch die Interventionen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) am Devisenmarkt. Die SNB bezeichne den Franken als «hoch bewertet».

Zwar veröffentliche die SNB keine Zahlen zu ihren Interventionen. Basierend auf Daten zu den Sichtguthaben schätzt das Treasury aber, dass die Netto-Käufe von ausländischer Währungen innert Jahresfrist per Ende Juni 2019 total 3 Milliarden Dollar erreicht haben dürften. Das entspreche 0,5 Prozent des BIP.

Das Total der Währungsreserven habe im 2. Quartal 2019 insgesamt 778 Milliarden Dollar betragen gegenüber 738 Milliarden Dollar per Ende 2018. In jüngster Zeit hätten die Devisenkäufe durch die SNB wieder deutlich zugenommen, so im Juli und August im Zuge des weltweit stark gesunkenen Risikoappetits an den Finanzmärkten.