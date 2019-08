USA belegen iranischen Tanker mit Sanktionen

Nach Angaben des US-Finanzministeriums vom Freitag steht der Frachter im Dienst der Iranischen Revolutionsgarden, die von Washington als Terrororganisation eingestuft werden. Das Finanzministerium teilte weiter mit, der Tanker werde gemäss eines Anti-Terrorismus-Dekrets als «beschlagnahmtes Eigentum» betrachtet.

Das Schiff ist seit Mitte August im Mittelmeer unterwegs und konnte – auch wegen des Drucks der US-Regierung – bisher noch keinen Hafen anlaufen. Der Tanker habe 2,1 Millionen Barrel Rohöl transportiert, «wovon letztendlich die Al-Kuds-Einheit der iranischen Revolutionsgarden profitieren wird», erklärte das US-Ministerium.

Sanctions are serious, and so is captaining a vessel engaged in illicit activity. Let this be a lesson to anyone tempted to support moving Iranian oil destined for Assad’s murderous regime. #NotWorthIthttps://t.co/fRzKlAge3b

— John Bolton (@AmbJohnBolton) August 30, 2019