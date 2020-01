Trumps rote Linie

Manchmal hilft ein wenig Abstand, um die Dinge klarer zu sehen. So ist das auch mit Donald Trump und dem Iran. Vor einer Woche waren halb Amerika und ganz Europa davon überzeugt, dass Trump den Nahen Osten in ein Inferno verwandeln würde. Der US-Präsident habe – bitte ankreuzen – aus Unbeherrschtheit, Willkür, blanker Dummheit und/oder um von seinem Impeachment abzulenken, einen iranischen General ermorden lassen und so einen Krieg vom Zaun gebrochen, der die ganze Region verschlingen werde. Diese apokalyptische Darstellung war von Anfang an zweifelhaft. Inzwischen weiss man, dass sie zu einem Gutteil falsch ist.