Trumps rechte Hand bestätigt, was nie passiert sein soll

Mulvaney hat damit ziemlich unmissverständlich klar gemacht, dass Trump zum einen höchstselbst die Ukraine dazu zu bringen wollte, gegen die Demokraten zu ermitteln. Und zum anderen, dass die 400 Millionen Dollar Militärhilfe, anders als von Trump behauptet, dafür als Druckmittel eingesetzt werden sollte.

Schiff: «Viel, viel schlimmer»

Für den Demokraten Adam Schiff, der den im Impeachment-Verfahren federführenden Geheimdienstausschuss im Repräsentantenhaus leitet, zeigen Mulvaneys Einlassungen, dass sich die Dinge von «sehr, sehr schlecht zu viel, viel schlimmer» entwickelten. Sein demokratischer Kongresskollege Eric Salwell twitterte, Mulvaney habe damit Trumps als Telefonat-Mitschrift niedergelegtes «Geständnis» ebenfalls unterschrieben.

Mulvaney just said that U.S. military aid for Ukraine was held up pending Ukraine’s investigation of Democrats.Things just went from very, very bad to much, much worse. https://t.co/HSVtX9yOBg

— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) October 17, 2019