Trump attackiert Ex-Botschafterin während ihrer Anhörung

Noch während ihrer Aussage attackierte sie Trump auf Twitter: Überall, wo Yovanovitch gewesen sei, wäre es schlechter geworden. Er widerspricht damit ohne Beweis den Aussagen aller Kollegen und ehemaligen Vorgesetzten der Botschafterin, die Yovanovitch tadellose Arbeit bescheinigen.

Everywhere Marie Yovanovitch went turned bad. She started off in Somalia, how did that go? Then fast forward to Ukraine, where the new Ukrainian President spoke unfavorably about her in my second phone call with him. It is a U.S. President’s absolute right to appoint ambassadors.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2019