Trumps Spenderin als UNO-Botschafterin vereidigt

Die diplomatische Karriere Kelly Crafts passt in wenige Zeilen. 2007 machte George Bush sie kurzzeitig zu einer stellvertretenden Delegierten bei der UNO-Generalversammlung. Danach passierte lange nichts, bis Donald Trump Präsident wurde. Für den spendeten die Unternehmensberaterin und ihr Mann – Kohle-Milliardär Joe Craft – laut «New York Times» mehr als zwei Millionen Dollar. Der «Washington Post» zufolge hatte das Paar zumindest zwischenzeitlich auch eine Gold-Mitgliedschaft in Hotels der Trump-Gruppe.

Ab 2017 dann ging es ziemlich schnell: Craft wurde Botschafterin in Kanada und startet nun als UNO-Botschafterin ihn New York, wo sie im Sicherheitsrat auf Russland und China trifft. Erwartet wird aber, dass sie die grosse Aussenpolitik den mächtigen Männern in Washington überlässt. Craft selbst sagte bei einer Senatsanhörung, sie werde ihre neue Position mit «Demut» einnehmen, sie habe «viel über die Vereinten Nationen zu lernen».

Ohne Posten in Trumps Kabinett

Dass Trump die Stelle nach dem Ausscheiden von Crafts Vorgängerin Nikki Haley acht Monate lang unbesetzt liess, wird in New York als deutliches Zeichen für die mangelnde Wertschätzung Trumps für die UNO gewertet. Das zeigt sich auch darin, dass der 57-jährigen Craft aus Kentucky anders als Haley kein Posten in Trumps Kabinett zukommt, was sie deutlich abhängiger von der Linie von Aussenminister Mike Pompeo macht. Experten sehen das auch als Schwächung der USA im oft blockierten UNO-Sicherheitsrat.

Politisch wird Craft von Kritikern ohnehin als Leichtgewicht ohne Profil gesehen. «Sie verfügt nicht über die erforderlichen Empfehlungen, Kenntnisse oder Erfahrungen, um die Interessen und Werte der USA bei der UNO wirksam zu vertreten und verteidigen», heisst es in einem Bericht von den Demokraten im Auswärtigen Ausschuss des Senats. Ihre einzige Qualifikation für den Job scheine das Geld zu sein, das sie und ihr Mann an Trump gespendet hätten. Der Senat hatte Crafts Nominierung mit den Stimmen der Republikaner bestätigt.

Podcast «Entscheidung 2020»