Trumps Kaltschnäuzigkeit und die hilflosen Demokraten

Trump verdankt sein Glück einem Gutachten der rechtswissenschaftlichen Abteilung im US-Justizministerium aus dem Jahr 2000. Das fragwürdige Dokument ist ein Schlag gegen die demokratische Grundaussage, niemand stehe über dem Recht, weder Regierte noch Regierende. Nicht nur profitiert Trump also von der in westlichen Demokratien einzigartigen Stellung des amerikanischen Präsidenten, er versteht es zudem, das Narrativ seiner skandalträchtigen Präsidentschaft zu seinen Gunsten zu frisieren.

Denn nicht er ist schuldig in der Russlandaffäre, sondern die Opposition: «Schmutzige Cops» beim FBI, die korrupten Demokraten, der Deep State sowie die «Volksfeinde» in den Redaktionen liberaler US-Medien sind die wahren Schurken. Nicht Trump und seine Mitarbeiter müssen sich mithin für mutmasslich kriminelles Verhalten verantworten, sondern die Feinde des Präsidenten.

Am Freitag ging Trump so weit, «lange Haftstrafen» für jene zu fordern, die ihn zu Unrecht in der Russlandaffäre verfolgten. Sie hätten «Verrat» begangen, behauptete er.

Die Steuererklärung bleibt ein Geheimnis

Wenn der skrupellose Mann im Weissen Haus den tatsächlichen Sachverhalt auf den Kopf stellt, könnte dies sogar strafrechtliche Konsequenzen haben: Sein devoter Justizminister William Barr hat eine Untersuchung der Ursprünge der Russlandaffäre angeordnet, kürzlich wollte Barr nicht ausschliessen, dass Trump im Wahlkampf 2016 «ausspioniert» worden sei.

Der harte Kern von Trumps Basis ist ebenfalls überzeugt, die Regierung Obama habe ihr Idol unter Führung des verbrecherischen ehemaligen FBI-Direktors James Comey 2016 systematisch ausgespäht. Auch sei versucht worden, Trumps Wahlsieg durch einen «Coup» rückgängig zu machen.

Der Vorgang allein wäre atemberaubend, der Präsident geht jedoch noch weiter. Er tut genau das, was Richard Nixon im dritten Punkt der Anklageerhebung 1974 vorgeworfen wurde: Er mauert. Trump weigert sich, Aufforderungen der Kongressdemokraten nach Dokumenten nachzukommen, und verbietet seinen Mitarbeitern, Zwangsvorladungen zu befolgen.