Trump-Sprecherin Sanders verlässt das Weisse Haus

Die Sprecherin des Weissen Hauses, Sarah Sanders, scheidet aus dem Amt. Nach dreieinhalb Jahren werde «unsere wunderbare Sarah Huckabee Sanders das Weisse Haus am Ende des Monats verlassen», teile US-Präsident Donald Trump am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Sie wolle in ihren Heimatstaat Arkansas zurückkehren.