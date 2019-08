Trump-Gegner: Plötzlich diese Übersicht

Biden führt die allermeisten Umfragen nach wie vor an – vor Elizabeth Warren und Bernie Sanders. Das schien sich Anfang dieser Woche kurzzeitig zu ändern, nachdem Meinungsforscher der Monmouth University eine Umfrage veröffentlichten, die Biden erstmals hinter seinen Konkurrenten zeigte. In den TV-Studios diskutierten sie daraufhin zwei Tage lang fieberhaft, ob nun der Moment gekommen sei, an dem Biden seine Rolle als Spitzenreiter verliere. Der Appetit der amerikanischen Kommentatoren nach einer neuen Story, nach einem neuen Dreh in diesem Wahlkampf: er war nicht zu übersehen. Schliesslich setzte sich dann aber doch noch die Erkenntnis durch, dass die Umfrage mit nur gerade 289 Teilnehmern vielleicht doch nicht ganz so aussagekräftig war. Und in Erhebungen, die kurz darauf veröffentlicht wurden, lag Biden wieder vorne.

Merklich gross ist auch das Interesse an dem Umstand, dass Joe Biden und Elizabeth Warren, die beiden Schwergewichte, bei der nächsten Fernsehdebatte in Houston erstmals gemeinsam auf einer Bühne stehen werden – ein «Royal Rumble», wie es das Wall Street Journal in Anspielung auf einen beliebten Wrestling-Showdown nennt. Warren, die Senatorin aus Massachusetts, ist derzeit vielleicht die Kandidatin mit dem grössten Auftrieb, sie füllt auf ihrem Wahlkampf Hallen und Arenen mit Tausenden von Anhängern. Schlägt sie sich vor den Kameras im September gegen Biden gut, werden es vielleicht bald noch mehr werden.