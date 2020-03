Trump übernimmt für fehlende Tests «keinerlei Verantwortung»

Vor allem aber kündigte Trump diesmal an, den dramatischen Mangel an Tests anzugehen, der in den USA dazu geführt hat, dass es keine verlässlichen Angaben über die Zahl von Infizierten gibt. Schon bald soll es demnach für Amerikaner möglich sein, sich in Drive-in-Einrichtungen auf Parkplätzen von Supermärkten und grossen Apotheken auf das Coronavirus testen zu lassen. Die Testkits werden dabei unter anderem vom Basler Pharmakonzern Roche hergestellt, bei dem sich Trump mehrfach bedankte. Schon Anfang nächste Woche, sagte Trump, würden 1,4 Millionen Tests zur Verfügung stehen, und auch in Krankenhäusern und staatlichen Laboratorien soll nun schon bald eine viel grössere ­Kapazität vorhanden sein.

Warnungen ignoriert

So ähnlich klang es allerdings schon mehrfach. Tatsache ist, dass die USA hinsichtlich der Tests im Vergleich zu vielen anderen Staaten in den Rückstand geraten sind. Bisher wurden bei 327 Millionen Einwohnern erst 13’600 Tests durchgeführt. ­Täglich gibt es in den Medien neue Berichte von Ärzten, die Patienten mit Grippesymptomen auf das Coronavirus testen lassen wollen. Die Ärzte klagen zudem über kafkaeske bürokratische Hürden, die sie überwinden müssen, bevor ihnen die Gesundheitsbehörden in den Bundesstaaten überhaupt Tests bewilligen. «Das ist ein Versagen», sagte Anthony Fauci, Chef des Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten, diese Woche vor einem Kongressausschuss: «Wir sollten es zugeben.»

Fauci, ein altgedienter Beamter mit krächzender Stimme, ist in den vergangenen Wochen zum Gesicht für jenen Teil der US-­Regierung geworden, dem die Amerikaner noch vertrauen. Täglich erinnert Fauci am Fernsehen an die Hygieneregeln, ruft potenziell erkrankte Menschen zur Quarantäne auf, informiert nüchtern und sachlich. Es ist kein leichter Job: Fauci muss sich stets bemühen, dem Präsidenten öffentlich nicht zu widersprechen, weil Trump das als Angriff gegen ­seine Person versteht. Darin liegt ein Grundproblem der Corona-Pandemie in den USA: Trump ­ignorierte Warnungen seiner ­Gesundheitsbehörden lange, spielte sie herunter und erteilte laut Medienberichten manchen Beamten und Wissenschaftlern gar ein Redeverbot. Das Corona­virus in den USA? Es kann nicht sein, was nicht sein darf.

Schuld sind die anderen

Und so kam es, dass Trump wochenlang Falschinformationen verbreitete. «Jeder, der will, kann getestet werden», behauptete er vergangene Woche: «Die Tests sind wunderschön.» Noch am Donnerstag sagte er, dass alle Einreisenden in die USA auf das Virus getestet würden, was nicht stimmt. Am Freitag attackierte er dann per Twitter die eigene US-Gesundheitsbehörde «Centers for Disease Control and Prevention» und behauptete, die Regierung von Barack Obama sei für die Ver­zögerungen verantwortlich, was ebenfalls falsch ist. Und bei seiner Pressekonferenz im Rosengarten sagte Trump auf die ­Frage nach den fehlenden Tests: «Ich übernehme dafür keinerlei Verantwortung.» An der Reaktion seiner Administration gebe es nichts zu kritisieren.

Abstreiten und zum Gegenangriff übergehen: Das ist Trumps bewährte Strategie im Umgang mit Dingen, die ihm nicht passen. Doch ein Virus lässt sich von Tweets nicht beeindrucken, und sehr viele Amerikaner merken durchaus, dass Trumps Aussagen zum Virus nicht zu glauben sind.