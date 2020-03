Trump tauscht Stabschef aus – Mulvaney verlässt Weisses Haus

Mulvaney wiederum werde Sondergesandter für Nordirland, erklärte Trump. Der Präsident hat damit in seiner Amtszeit bereits drei Stabschefs verschlissen.

I am pleased to announce that Congressman Mark Meadows will become White House Chief of Staff. I have long known and worked with Mark, and the relationship is a very good one....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 7, 2020