Trump schliesst Einsatz von Bodentruppen im Iran aus

Auch Iraker sind besorgt

Khamenei bekräftigte, der Iran werde dem «Druck der Feinde» nicht nachgeben. «Die iranische Nation strebt nach Würde, Unabhängigkeit und Fortschritt», sagte er in einer Rede laut einer Mitteilung seines Büros. Die Iraner würden ständig «beschuldigt und beleidigt» von den USA, die hinter «allen Kriegen, Konflikten und Plünderungen» stünden. Doch werde der Iran «fest wie ein Berg stehen».

Die Spannungen zwischen Teheran und Washington beunruhigen auch die Nachbarn. Iraks Präsident Barham Saleh betonte bei einem Besuch in London, sein Land wolle in keinen neuen Krieg verwickelt werden. «Wir rufen alle Seiten auf, sich zu beruhigen», sagte er. «Wir können uns keinen neuen Krieg erlauben.» Der Irak habe Interesse an guten Beziehungen zum Iran, doch seien auch die USA ein «sehr wichtiger Partner».

Später am Mittwoch sollte im UN-Sicherheitsrat über die Umsetzung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran diskutiert werden. Der Iran wird auch Thema sein bei einem Treffen zwischen Trump und Russlands Präsidenten Wladimir Putin am Rande des G20-Gipfels in Japan am Freitag, wie der Kreml mitteilte.

Iran überschreitet zulässige Menge niedrig angereicherten Urans

Der Iran wird am Donnerstag nach eigenen Angaben die zulässige Menge niedrig angereicherten Urans überschreiten und damit erstmals gegen das internationale Atomabkommen verstossen.

Die Vereinbarung mit den fünf UN-Vetomächten und Deutschland vom Juli 2015 sieht vor, dass der Iran maximal 300 Kilogramm auf 3,67 Prozent angereichertes Uran besitzen darf. Die Europäer haben Teheran für den Fall eines Verstosses gegen das Atomabkommen mit Konsequenzen gedroht.