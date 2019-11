«Trump ist auch nur ein normaler Typ»

Erie County im Staat Pennsylvania ist Durchschnittsamerika. Hier wohnen die Gabelstaplerfahrer, Zimmermänner und Sekretärinnen, die Donald Trump ins Weisse Haus gehievt haben – hier entscheidet sich, ob er es wieder schafft.

Pennsylvania ist einer der «Swing States», die mal demokratisch und mal republikanisch wählen – und die besser gewinnen sollte, wer in Washington regieren will.

Kehrt die weisse Arbeiterklasse reumütig zu den Demokraten zurück, denen sie jahrzehntelang treu gewesen war? Oder wählt sie wie 2016: Trump? Damals gewann er, weil er den Leuten Arbeitsplätze versprach und ihren alten Fabriken neuen Glanz. Den Versprechungen folgte ein Präsident, der irrer und wirrer wurde, der jetzt vielleicht ­sogar seines Amtes enthoben wird. ­Endlich. So sehen es zumindest viele Menschen in Europa und an den amerikanischen Küsten. Aber die Wahl wird nicht in den Wolkenkratzern von Manhattan entschieden, sondern in den Rankine Avenues des Landes.