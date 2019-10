Terrorchef Abu Bakr al-Baghdadi ist tot

Zwei ranghohe iranische Insider sagten der Nachrichtenagentur Reuters, die Regierung in Teheran sei von Vertretern der syrischen Behörden über den Tod al-Baghdadis unterrichtet worden. Auch aus irakischen Sicherheitskreisen heisst es Reuters zufolge, der IS-Anführer sei in der nordsyrischen Provinz Idlib getötet worden. Al-Baghdadis Versteck sei demnach entdeckt worden, als er versucht habe, seine Familie aus Idlib heraus zur Grenze zur Türkei zu bringen.

Trump informiert

Das Weisse Haus hat angekündigt, Präsident Donald Trump werde am Sonntag ein «bedeutendes Statement» abgeben. Trump selbst twitterte am Samstagabend: «Etwas sehr Wichtiges hat sich gerade ereignet!»

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

Über das Schicksal des Irakers gab es in der Vergangenheit widersprüchliche Berichte. Zuletzt hiess es in Sicherheitskreisen, er halte sich in entlegenen Gebieten seines Heimatlandes oder Syriens versteckt. Bereits mehrfach war Al-Baghdadi für tot erklärt worden. Die USA haben ein «Kopfgeld» von 25 Millionen Dollar (rund 22 Millionen Euro) auf ihn ausgesetzt. Zuletzt hatte der IS im April ein Video mit Al-Baghdadi verbreitet, in dem er dem Westen mit Angriffen drohte.

«Einsatz führte zum Ziel, Baghdadi zu töten»

Der irakische Geheimdienst hat nach eigenen Angaben der US-geführten Anti-IS-Koalition den genauen Aufenthaltsort des IS-Anführers Abu Bakr al-Baghdadi mitgeteilt und so die Voraussetzung für den US-Angriff geliefert. «Wir haben kontinuierlich mit der CIA zusammengearbeitet und wichtige Informationen weitergegeben, die der irakische Staatsgeheimdienst über Baghdadis Bewegungen und sein Versteck hatte», sagte ein Vertreter des Geheimdienstes am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters.

Abu Bakr al-Bagdadi soll tot sein: Der IS-Anführer in einem Video, das im April 2019 veröffentlicht wurde. Bild: Reuters

«Dieser Einsatz war erfolgreich und führte letztlich zu dem Ziel, Baghdadi zu töten.» Hinweise auf den Aufenthaltsort des IS-Anführers habe man von einem Mann und einer Frau aus dem engsten Umfeld Baghdadis erhalten, sagte der Geheimdienstler. Die beiden irakischen Staatsbürger seien zuvor gefangengenommen worden. Ihre Angaben hätten zu einem geheimen Ort in der Wüste im Westen des Iraks geführt. Dort seien dann Dokumente über Baghdadis Aufenthaltsort gefunden worden.

Mit Sprengstoffgürtel selbst getötet

Newsweek berichtet unter Berufung auf einen hochrangigen Pentagon-Mitarbeiter, dass es ein kurzes Gefecht gegeben habe, als die US-Streitkräfte das Gelände betreten hätten. Al-Baghdadi habe sich dann mit einem Sprengstoffgürtel selbst getötet. Familienangehörige seien anwesend gewesen. Kinder seien nicht verletzt worden, aber zwei Frauen Al-Baghdadis seien getötet worden, möglicherweise durch die Explosion des Sprengstoffgürtels.

Aus türkischen Regierungskreisen verlautete zudem, Bagdadi sei erst 48 Stunden vor dem US-Einsatz an dem Ort angekommen, an dem er den Berichten zufolge getötet wurde. Die türkische Armee sei vorab über den Angriff in der syrischen Provinz Idlib informiert worden.