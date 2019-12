Trump hofft auf «schönes Geschenk» aus Nordkorea

US-Präsident Donald Trump hat angesichts eines möglicherweise unmittelbar bevorstehenden Raketentests Nordkoreas als «Weihnachtsgeschenk» Gelassenheit demonstriert. «Wir werden sehen, was passiert», sagte Trump am Dienstag vor Journalisten, nachdem er per Videoanruf mit US-Soldaten in aller Welt telefoniert hatte.