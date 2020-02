Trump bleibt im Amt: Der US-Senat spricht den Präsidenten frei

Jubel des US-Präsidenten

Trump bezeichnete den Freispruch im Amtsenthebungsverfahren gegen ihn als «Sieg» des Landes über den «Impeachment-Scherz». Er werde sich am Donnerstagmittag (18.00 Uhr MEZ) öffentlich dazu äussern, schrieb er am Mittwoch auf Twitter.

I will be making a public statement tomorrow at 12:00pm from the @WhiteHouse to discuss our Country’s VICTORY on the Impeachment Hoax!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2020