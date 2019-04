Trump beschwert sich bei Twitter-Chef

Eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte, Trump habe Dorsey gefragt, weshalb die Zahl seiner Follower gesunken sei. Zuvor hatte Trump Twitter in einem Tweet vorgeworfen, ihn als Konservativen schlecht zu behandeln.

“The best thing ever to happen to Twitter is Donald Trump.” @MariaBartiromo So true, but they don’t treat me well as a Republican. Very discriminatory, hard for people to sign on. Constantly taking people off list. Big complaints from many people. Different names-over 100 M.....

.....But should be much higher than that if Twitter wasn’t playing their political games. No wonder Congress wants to get involved - and they should. Must be more, and fairer, companies to get out the WORD!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23. April 2019