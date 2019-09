Trotz Trump stirbt der Kohlebergbau

Andere Jobs gibt es nicht

Dass Bergwerke pleitegehen, ist nichts Neues in Kentucky. Die Kohleindustrie kriselt seit langem. Aber dass ein Konzern einfach dichtmacht und die Arbeiter mit ungedeckten Checks hängen lässt, das sei eine «beispiellose Sauerei», sagt Charles Raleigh, der Bürgermeister von Cumberland. Andere Jobs gibt es in der Gegend kaum, zumindest keine vernünftig bezahlten. Und schon gar nicht für Leute wie Rowe, die nur einen einfachen Schulabschluss haben. Ein Kohlekumpel fängt mit einem Stundenlohn von 24 Dollar an, für Überstunden gibt es die Hälfte obendrauf. Der nächstbessere Job ist Verkäufer bei Walmart. Da gibt es 11 Dollar pro Stunde. «Ein Grossteil des Einkommens hier stammt aus den Bergwerken», sagt Raleigh.

«No pay, we stay!»

Nun ist Harlan County berühmt für seine ebenso stolzen wie kämpferischen Bergleute. In den Dreissigerjahren wütete hier ein regelrechter Krieg zwischen den Kohlebaronen und den Arbeitern, die eine Gewerkschaft gründen wollten. Die Minenbesitzer heuerten Schlägertrupps und korrupte Polizisten an, die auf streikende Kumpel einprügelten. Die Bergmänner warfen Bomben und schossen auf die Polizei. Es gab Tote. Das Protestlied «Which Side Are You On?» – «Auf welcher Seite stehst du?» – ist zur Hymne der amerikanischen Arbeiter­bewegung geworden. Es entstand damals in Harlan County. Die Regierung schickte schliesslich die Armee, um den blutigen Streit, der als «Bloody Harlan» in die Geschichte eingegangen ist, zu beenden.

Und auch 80 Jahre später wehrten sich die geprellten Bergleute in Harlan. Als Blackjewel Ende Juli von dem geschlossenen Bergwerk einen Zug abfahren lassen wollte, der mit Kohle im Wert von etlichen Millionen Dollar beladen war, blockierten die Kumpel die Schienen. Sie stellten sich auf die Gleise und bauten neben dem Bahndamm ein Zeltlager auf. Auf ein Plakat, das sie in den Schotter des Gleisbetts pflanzten, schrieben sie: «No pay, we stay!» – Wir bleiben, bis wir bezahlt worden sind.

Die Bergleute haben voller Hoffnung Trump gewählt. Er bekam hier acht von zehn Stimmen.

Bisher hat Blackjewel nicht bezahlt. Und so steht der Zug immer noch in Cumberland. 75 Waggons, jeder randvoll beladen mit schwarzer, fettig glänzender Kohle. Und auch die Bergleute sind immer noch da. Manche kommen nur ab und an zu den Schienen. Andere, wie Stacy und Chris Rowe, haben ihre Kinder bei den Grosseltern untergebracht und übernachten seit Wochen in Zelten neben dem Bahndamm, damit der Kohlezug – das Faustpfand im Kampf um ihre Löhne – nicht heimlich verschwindet.