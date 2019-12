Soldaten bezeichnen Trumps begnadigten Navy Seal als «bösartig»

Gemäss einer Umfrage bei den Soldaten längst nicht so beliebt wie angenommen: Donald Trump besucht ein Football-Spiel zwischen der Armee und der Navy in Philadelphia. ((AP/Keystone/Jacquelyn Martin/14. Dezember 2019)

Für Gallagher und andere wegen Kriegsverbrechen angeklagte US-Soldaten hatten sich neben Trump konservative republikanische Kongressabgeordnete sowie Medien wie Fox News starkgemacht.

Aus der Marine entlassen

Am vergangenen Wochenende war Gallagher in Mar-a-Lago in Florida mit dem Präsidenten zusammengetroffen und hatte ihm eine erbeutete ISIS-Fahne überreicht. Der Oberbootsmann ist inzwischen aus der Marine entlassen worden und will eine Bekleidungslinie eröffnen.

Trumps Einmischungen in die Militärgerichtsbarkeit wurden von pensionierten Offizieren teils scharf kritisiert, weil dadurch Disziplin und Ordnung in den Streitkräften ausgehöhlt werde. Zwar erhielt der Präsident auch Beifall für seine Aktionen, bei einer neuen Umfrage der Militär-Zeitschrift «Military Times» erteilte jedoch die Hälfte der befragten Angehörigen der US-Streitkräfte dem Präsidenten keine guten Noten. Lediglich 42 Prozent der aktiven Soldaten sprachen sich für Trump aus.

