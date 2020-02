Es heisst in der Klageschrift, dass ein Text des Autors Max Frankel in böser Absicht und trotz besserer Kenntnis der Fakten veröffentlicht und Trump verleumdet worden sei. Der Text, klar als Kommentar gekennzeichnet, legt nahe, dass es im Präsidentschaftswahlkampf 2016 ein «überspannendes Einverständnis» zwischen dem Team von Trump und Russland gegeben habe. «Es gab keine Notwendigkeit detaillierter betrügerischer Absprachen zwischen dem Trump-Lager und Wladimir Putins Oligarchie», heisst es darin: «Das Quid in Form von Hilfe beim Wahlkampf gegen Hillary Clinton für das Quo einer neuen Pro-Russland-Aussenpolitik.»

Trump hat das Amtsenthebungsverfahren gegen sich wie erwartet überstanden, er interpretiert das Ergebnis als bestmöglichen Freispruch – und schaltet nun um auf Attacke. «Das war kein Kommentar, sondern ging viel weiter», sagte er am Mittwochabend im Weissen Haus über die Times: «Sie haben etwas Böses getan, und sie werden noch mehr tun.»

Der schillernde Anwalt

Der wahre Protagonist in dieser Geschichte ist deshalb der Anwalt Charles Harder, der breiten Öffentlichkeit bekannt dafür, dass er den Catcher Hulk Hogan bei seiner vom Milliardär Peter Thiel unterstützten Klage gegen das Klatschportal Gawker vertreten und einen Schuldspruch erwirkt hat, der Gawker in den Ruin getrieben hat. Charles Harder hatte 2017 auch den Hollywoodproduzenten Harvey Weinstein bei dessen geplanter Klage gegen die New York Times wegen Verleumdung betreut (er legte das Mandat später nieder, es kam nie zur Klage), und er hat Trump gegen die Verleumdungsvorwürfe der Pornodarstellerin Stormy Daniels vertreten, die behauptet hatte, eine Affäre mit Trump gehabt zu haben.

Es ist schwer, Harder akkurat zu beschreiben, ohne eine Klage fürchten zu müssen. Vielleicht so: Würde man ihn mit Attributen aus dem Gangstersprech versehen, würde er einen gewiss verklagen, aber ebenso gewiss die Bezeichnung auf seiner Webseite in der Rubrik «Lobpreis» einstellen.

«Die Behauptungen waren und sind zu 100 Prozent falsch und verleumderisch», sagt die Anwältin Jenna Ellis, die dem Team von Harder angehört, über das Meinungsstück: Man gehe davon aus, «dass die Times zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gewusst hat, dass sie falsch sind, sie aber dennoch publiziert hat mit der Absicht, dem Wahlkampf zu schaden und die eigenen Leser dabei in die Irre zu führen».