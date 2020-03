Selbst Vizepräsident Pence musste Trump widersprechen

Inzwischen breitet sich das Virus in über 30 Bundesstaaten aus, schon warnen Experten vor Quarantänen, überforderten Krankenhäusern und einem Rückgang des amerikanischen Wirtschaftswachstums. Versäumt hat die Regierung Trump vor allem zügiges und umfassendes Testen von potenziellen Viruskranken. Sowohl Südkorea als auch die USA verzeichneten am 20. Januar ihre erste Erkrankung. Seither wurden in Südkorea über 125'000 Personen getestet, in den USA aber weniger als 2500.

«Wieso wissen Sie so viel darüber?»

«Wir befinden uns in einer ernsthaften Krise, weil wir nicht genügend Menschen getestet haben», sagte die demokratische Kongressabgeordnete Jackie Speier am Sonntag. Man habe «kein Vertrauen in den Präsidenten, weil er nicht die Wahrheit sagt», so Speier.