Seine Dauerabwesenheit wird zum Running Gag

Und anders als die meisten anderen Kandidaten musste er dafür nicht mal Klinkenputzen gehen. Öffentliche Auftritte von ihm sind rar. Interviews in nationalen Medien lassen sich an einer Hand abzählen. Und wenn er dann mal zu sehen ist, arbeitet er sich vor allem am amtierenden Präsidenten Donald Trump ab. Sein Kernbotschaft ist weitgehend inhaltsfrei: Wenn einer Trump schlagen kann, dann er.

Womit sich Biden vom Rest der demokratischen Kandidaten abgrenzt. Die meisten anderen Kandidaten legen gar keinen Wert darauf, sich an Trump abzuarbeiten. Dass der Mann unfähig ist, setzen sie voraus. Ihre Taktik: ignorieren. Und dafür die Menschen mit eigenen Politik-Konzepten überzeugen.

So langsam aber scheint die Wirkmacht von Bidens purem Trump-Bashing verloren zu gehen. In den Umfragen verliert er zunehmend an Boden. Sein satter 25-Prozentpunkte-Vorsprung auf den progressiven Bernie Sanders ist auf knapp 15 Prozentpunkte zusammengeschmolzen.

Acht Monate bis zur ersten Vorwahl

Was Biden besonders beunruhigen muss: In Iowa beträgt der Vorsprung nur fünf Prozentpunkte, hat eine am Montag veröffentlichte Umfrage ergeben. In knapp acht Monaten findet in Iowa die erste Vorwahl der Demokraten statt. Eine Niederlage dort würde Bidens Image als Trump-Killer gehörigen Schaden zufügen. Ausserdem ist Iowa ein Swing-State: Hier gewinnen mal die Republikaner, mal die Demokraten. Es ist also ganz besonders wichtig, in diesem Bundesstaat eine gute Figur zu machen.

«Es sieht aus, als würde der Vorsitzende des Geflügelzüchterverbandes einen Vortrag über eine alte Haushuhnrasse halten.»

An diesem Dienstag hielt er in Iowa nach langer Abwesenheit seine erste öffentliche Rede. In Ottumwa, einem 25'000-Einwohner-Städtchen im Südosten des Bundesstaates. Eine Kleinstadt empfängt den mit Abstand führenden Kandidaten im demokratischen Rennen um die Präsidentschaftskandidatur. Dazu einen früheren Vizepräsidenten! Da muss die ganze Stadt auf den Beinen gewesen sein, oder?