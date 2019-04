Schwuler Demokrat tritt gegen Donald Trump an

«Ich bin hier, um eine andere Geschichte als ‹Macht Amerika wieder grossartig› zu erzählen», sagte Buttigieg mit Blick auf Trumps Slogan.

Zu Buttigiegs Ankündigung waren so viele Menschen nach South Bend gekommen, dass nicht alle in den Veranstaltungsort in einer ehemaligen Autofabrikhalle passten – viele verfolgten die Ankündigung bei Regen auf einer riesigen Leinwand vor der Halle. «Er steht für eine neue Generation demokratischer Führung. Wir lieben seine Vision», sagte die 35-jährige Jenn Watts, die ihre dreijährige Tochter auf den Schultern trug.

I just announced I'm running for president of the United States. Join in and donate if you can. It's going to be an amazing ride and I can't wait to be on it with you all the way to the White House: https://t.co/edZnUvfc2Ipic.twitter.com/OTi0YsAG5R

— Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) 14. April 2019