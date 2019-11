Schlüsselfigur belastet Trump schwer

Sondland ist für die Demokraten eine Schlüsselfigur in den Untersuchungen gegen Trump. Anders als die bisherigen Zeugen, die vor dem Kongress aussagten, und sich vor allem darauf beriefen, was sie in der Ukraine-Affäre gehört oder erzählt bekommen hatten, war Sondland in direktem Kontakt zu Trump oder dessen Umfeld.

Sondland lässt den Republikanern eine Tür offen

Sondland hat Trump und dessen wichtigsten Mitarbeiter in seiner Zeugenaussage zwar schwer belastet. Allerdings lässt er den Republikanern eine Tür offen, Trump zu verteidigen. In der Anhörung sagte Sondland: «Präsident Trump hat mir nie direkt gesagt, dass die Militärhilfe an Ermittlungen gekoppelt ist.» Die Annahme, dass die Militärhilfe für die Ukraine derart an Bedingungen geknüpft sei, sei seine «persönliche Schlussfolgerung» aus den ihm zum damaligen Zeitpunkt vorliegenden Fakten gewesen. Allerdings habe er auch nach Gesprächen mit Trump und anderen Mitgliedern der Trump-Regierung keinen Anlass gehabt, seine Einschätzung zu revidieren.

Sondland belastet Trumps wichtigste Minister und Mitarbeiter

Sondland erklärt vor dem Ausschuss, dass die wichtigsten Mitglieder der Trump-Regierung in alles eingeweiht gewesen seien. Er liest die Namen explizit vor: Aussenminister Mike Pompeo, der geschäftsführende Stabschef im Weissen Haus, Mick Mulvaney, Vize-Präsident Mike Pence, der Nationale Sicherheitsrat im Weissen Haus. Sondland erklärt, er habe etwa Vize-Präsident Mike Pence gegenüber seine Besorgnis zum Ausdruck gebracht, dass die Militärhilfe an Ermittlungen gekoppelt sei. Er habe ihm das in einem Gespräch mitgeteilt, in dem er Pence auf ein Treffen mit Selenskij in Warschau vorbereitet hat. Sondland liest zudem aus E-Mails vor, die er etwa an Pompeo geschrieben hat. Diese legen nahe, dass Pompeo sehr genau Bescheid wusste, worum es geht: Die Ukraine unter Druck zu setzen, damit Trump bekommt, was er will: Ermittlungen gegen die Bidens. Sondlands Erklärungen dürften spätestens jetzt für einige Nervosität im Weissen Haus sorgen.

«Jeder war eingeweiht, das war kein Geheimnis»

Sondland, US-Botschafter in Brüssel und Trump-Spender, bestätigt vor dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses, was Trump seit Wochen leugnet. In der öffentlichen Impeachment-Anhörung sagte er deutlicher als je zuvor, dass es ein Quidproquo, also ein Gegengeschäft mit der Ukraine geben sollte: Die Ukraine sollte Ermittlungen gegen Trumps innenpolitischen Gegner Joe Biden einleiten und diese öffentlich verkünden. Andernfalls werde der neue ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij nicht ins Weisse Haus eingeladen. Und die vom Kongress bewilligte Militärhilfe für die Ukraine in Höhe von knapp 400 Millionen Dollar würde nicht ausgezahlt. Sondland las die entscheidenden Stellen von seinem vorbereiteten Statement für diese fünfte öffentliche Anhörung ab.

Sondland teilte dem Ausschuss mit, er sei sich zwar nie vollkommen sicher gewesen, dass die Militärhilfe von Ermittlungen abhängig gemacht werde. Er sei aber zu der «Einschätzung gelangt», dass es diese Bedingungen gab. Er habe sich deshalb gegenüber seinen ukrainischen Gesprächspartnern so verhalten, als sei dies auch der Fall. Diese Verständnis sei weit in die Trump-Regierung hinein geteilt worden: «Jeder war eingeweiht, das war kein Geheimnis.»